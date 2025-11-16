Joven de 21 años muere tras fatal accidente de motocicleta

El Mezquital, Durango.

Un joven de 21 años de edad perdió la vida de manera trágica la madrugada de ayer tras sufrir una caída de su motocicleta en la carretera que conduce a la localidad de Japón, en el municipio de El Mezquital.

La víctima fue identificada como Eustolio Morales Guzmán, de 21 años.

El lamentable accidente ocurrió cerca de la 01:40 horas. Eustolio Morales circulaba a bordo de una motocicleta marca Italika, modelo 2022, de color negro.

Al llegar a la altura del paraje conocido como Puente El Tronco, el joven perdió el control de la unidad, lo que provocó que cayera abruptamente al pavimento. Debido al impacto, Eustolio Morales Guzmán falleció en el lugar de los hechos.

Del deceso tomó conocimiento la Agente del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía. La necropsia de ley se realizará para determinar la causa precisa de la muerte.