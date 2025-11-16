Muere adolescente de 17 años en el IMSS por complicaciones de una volcadura

Vicente Guerrero, Durango.

La volcadura de una camioneta en la carretera que conduce de San Francisco Javier a la cabecera municipal de Vicente Guerrero cobró una segunda vida, al confirmarse el fallecimiento de una adolescente de 17 años. La joven perdió la vida en la Clínica No. 1 del IMSS, días después del trágico accidente.

Este deceso se suma al del adolescente de 16 años que murió en el lugar de los hechos.

El trágico suceso ocurrió el pasado 12 de noviembre cerca de las 23:00 horas.

La joven, de 17 años, circulaba en compañía de otro adolescente de 16 años (quien falleció en el lugar).

Ambos viajaban a bordo de una camioneta tipo Jeep de color amarillo.

La volcadura sobrevino cuando uno de los neumáticos de la unidad se salió, provocando que el conductor perdiera el control.

Tras el impacto, la adolescente fue trasladada de urgencia por paramédicos de la Cruz Roja al nosocomio. A pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico, la joven perdió la vida el día de ayer.