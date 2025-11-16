Mueren joven embarazada de 19 años y su bebita a punto de nacer

Durango, Dgo.

Una profunda conmoción embarga a la comunidad de Durango tras la doble defunción de una joven embarazada y su hija, que estaba a solo semanas de nacer. La joven, identificada como Yamilé “N”, de 19 años, y su bebé, murieron este domingo por la tarde en circunstancias que ya son investigadas por las autoridades.

La joven madre fue ingresada al Hospital Materno Infantil cerca de las 18:30 horas. Sin embargo, el personal médico confirmó que Yamilé “N” llegó al centro médico sin signos vitales.

El embarazo de la joven tenía 37 semanas de edad gestacional.

Ante la emergencia y la esperanza de salvar a la recién nacida, el personal del hospital procedió de inmediato a realizar una cesárea post mortem. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, no fue posible salvar a la bebé.

Los primeros indicios sugieren que tanto la madre como la bebé llevaban ya varios minutos sin signos vitales al momento de su ingreso.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para iniciar las investigaciones de rigor. Se espera que en breve las autoridades revelen más detalles sobre las circunstancias que provocaron esta doble defunción.