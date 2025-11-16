Murió en el hospital un motociclista que se estrelló contra un Versa

Gómez Palacio, Durango.

Un hombre de 55 años de edad falleció en la Clínica No. 51 del IMSS a consecuencia de las graves lesiones sufridas durante un accidente vial ocurrido a principios de noviembre en la carretera Gómez Palacio-Jiménez.

La víctima fue identificada como Juan Antonio Carreón Aguiñaga, de 55 años.

El accidente que desencadenó el deceso ocurrió el pasado 4 de noviembre cerca de las 06:00 horas.

El Occiso: Juan Antonio Carreón circulaba a bordo de una motocicleta Italika, línea 150, modelo 2025, de color gris.

El Impacto: El motociclista impactó contra la parte trasera de un vehículo Nissan, línea Versa, modelo 2011, color rojo.

El Conductor: La unidad fue conducida por Salvador “N”, de 43 años de edad.

Tras el fuerte choque a la altura del kilómetro 21+300, Juan Antonio Carreón fue trasladado al nosocomio. Pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre perdió la vida el día de ayer.

Del fallecimiento tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo sin vida a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Vicefiscalía Región Laguna. La necropsia de ley se realizará para determinar la causa precisa de la muerte.