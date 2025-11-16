Riña termina con un hombre apuñalado en el tórax

Gómez Palacio, Durango.

Un hombre de 61 años resultó con múltiples heridas de arma blanca en el tórax tras una discusión con otro sujeto al exterior de su domicilio en el fraccionamiento Bosque Real. El agresor fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

El lesionado fue identificado como Jesús Eduardo Guerra Lazarino, de 61 años de edad, quien ingresó para recibir atención médica en la Clínica No. 46 del IMSS.

Los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas del pasado 14 de noviembre.

Jesús Eduardo se encontraba al exterior de su vivienda cuando comenzó a discutir con otro masculino identificado como Ernesto “N”. En el calor de la disputa, Ernesto “N” sacó un arma blanca de entre su ropa y atacó a Jesús Eduardo, causándole varias heridas en la región del tórax.

Tras la agresión, elementos de la Policía Municipal lograron detener al agresor en el lugar.

Ernesto “N” fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará la responsabilidad penal que le resulte por las lesiones causadas.