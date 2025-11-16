Señor con muletas murió al caer en la colonia Arturo Gámiz

Durango, Dgo

Un hombre de 64 años de edad falleció trágicamente este domingo por la tarde, luego de sufrir una caída en la vía pública en la colonia Arturo Gámiz. El deceso, aparentemente provocado por un golpe en la cabeza, fue confirmado por paramédicos de la Cruz Roja.

La víctima fue identificada como Martín Esteban Reyes Ríos, de 64 años de edad.

El incidente ocurrió cuando el sexagenario caminaba por la calle Calixto Contreras de la mencionada colonia. El hombre sufrió un aparente traspié, lo que resultó en una caída de su propia altura.

El golpe en la región craneal lo dejó inconsciente pocos minutos después del percance.

Vecinos que se percataron de la situación solicitaron apoyo médico a través del número de emergencias 9-1-1. Personal de la Cruz Roja Mexicana acudió de inmediato al sitio, pero desafortunadamente ya no pudieron hacer nada por el paciente.

Tras confirmarse la defunción, la escena y el cuerpo quedaron a cargo del personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo los procedimientos de rigor.