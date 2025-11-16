Sheinbaum anuncia la Primera Planta Procesadora de Chocolate Bienestar

Villahermosa, Tabasco

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer hoy en Villahermosa, Tabasco, el plan para construir la primera Planta Procesadora de Chocolate Bienestar, un proyecto que arranca con una inversión inicial de 80 millones de pesos (mdp). La iniciativa busca cimentar a Tabasco como el principal productor del “mejor chocolate del mundo”.

El anuncio se realizó en el marco del 14º Festival del Chocolate Tabasco 2025. La Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que el objetivo central es asegurar que las familias de Tabasco “vivan bien” de la producción y la transformación del cacao.

“El mejor chocolate, no de México, sino del mundo, es el de aquí de Tabasco,” afirmó la mandataria.

La nueva planta se edificará en un predio de dos hectáreas donado por el Gobierno de Tabasco en el municipio de Comalcalco. Esta ubicación estratégica busca enriquecer la Ruta del Chocolate, atrayendo a visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer el proceso y origen del cacao.

Como novedad, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, anunció el lanzamiento de la barrita golosina de 75 por ciento de cacao. Esto se suma a la presentación existente del 50 por ciento, con el fin de ofrecer productos de alta calidad al pueblo de México.

La funcionaria detalló que, gracias al apoyo gubernamental, el primer ciclo de acopio de cacao en 2025 alcanzó 149 toneladas, y se proyecta llegar a 400 toneladas al final del nuevo ciclo, con una inversión total estimada de 88 mdp.

Durante su discurso, la Presidenta Sheinbaum resaltó que la Cuarta Transformación ha cambiado el modelo económico y gobierna bajo el principio de “Por el bien de todos, primero los pobres”. Como resultado, destacó la fortaleza del peso, el récord en Inversión Extranjera Directa (IED) y el incremento del 125 por ciento en el salario mínimo.

En un mensaje sobre la estabilidad del país, la mandataria reafirmó la soberanía nacional:

“Quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice: ‘No’. Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz.”

“México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie,” puntualizó.

La productora de cacao Francisca García Olán agradeció el apoyo, señalando que los productores son ahora “visibles, reconocidos y fortalecidos”. Por su parte, el gobernador Javier May Rodríguez celebró la construcción de la fábrica como un compromiso cumplido en el “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”.