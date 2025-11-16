Siete días de grilla

Más de cien lesionados, la mayoría policías de la Ciudad de México, decenas de detenidos y millonarios daños deja la marcha de la Generación Z para protestar por la muerte de Carlos Manzo y la inseguridad del país.

O lo que es lo mismo, quisieron apagar el fuego con gasolina.

La propuesta de una marcha tranquila y respetuosa se salió de control. Los manifestantes, entre los que se filtraron varios violentos, no se sujetaron a lo prometido.

Quien sabe si serían infiltrados extremistas o miembros del colectivo los que al final echaron por la borda la intención sana de protestar por la ejecución reciente de Carlos Manzo y sobre todo, por la desbordada violencia que domina al país.

El movimiento zeta, al final perdió sus banderas, porque bajo ninguna circunstancia ha de aceptarse las consecuencias que pudiesen sera fatales, dado que entre los lesionados hay varios graves que luchan por su vida.

Lo inadmisible es la conclusión violenta, cuando el propósito era protestar contra la violencia. No sirven al país, mucho menos para la pacificación nacional los resultados de la marcha.

Las marchas por el país opacaron mediáticamente el cumplimiento presidencial de auxiliar a los agricultores con mejores precios a los granos.

El programa “Frijoles del Bienestar” arrancó hoy en la mayor parte del país con la compra del grano por acopiadoras del gobierno federal que habrán de embolsarlo y comerciarlo.

No habrá más intermediarios o “coyotes” entre los productores y el comprador, que por siempre dieron al traste con la producción de nuestros campesinos.

Alimentación para el Bienestar, organismo creado por la presidenta Claudia Sheinbaum, comprará directamente a los productores y serán las “Tiendas del Bienestar” las que lo distrubuyan por el país.

El arranque del programa fue ayer con una ceremonia que pesidió la jefa de la nación en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, y que se replicó hoy en toda la República.

Acá, la operación más fuerte se registró en Guadalupe Victoria, donde los productores acudieron con sus granos y les fueron aceptados de inmediato y sin ninguna traba.

Empezó pagando a 30 pesos el kilo, pero el precio habrá de incrementarse a medida que haya más demanda, de modo que la presidenta Sheinbaum rescató su palabra dada hace un año a los campesinos mexicanos.

El mundo se sorprendió de forma superlativa al enterarse de los cánticos católicos y alabanzas a Dios en el interior de la Casa Blanca en los Estados Unidos ocurridos el lunes pasado.

No es la primera vez que ocurre un incidente religioso en la sede del gobierno del vecino país. Otros mandatarios han procedido de la misma manera, pero ahora, en la era Donald Trump, la profesión de fe de muchos de los que trabajan en las oficinas presidenciales trascendió en cosa de minutos por el mundo.

Aparte, Trump ha sido inteligente al permitir que no nada más se realicen eventos católicos, sino de otras religiones, y esa pluralidad es la que ha gustado al mundo, principalmente a los norteamericanos.

En mi caso, confieso, me hubiera gustado estar ahí. Verlo en primera persona y que nadie me lo platique y claro, sumarme a los cánticos, pero…ah cómo está verde la alameda. Es más facil que un camello pase por el ojo de una aguja que Trump llegue a invitarme a sus pachangas católicas.

Mentira vil las narraciones sensacionalistas que aseguran que Nayib Bukele “dejó sin palabras” al Santo Padre, León XIV. No ha habido y lo más probable es que no ocurra nunca un altercado de ese calado.

Existen sí, contradicciones entre el mandatario salvadoreño y el guía espiritual de los católicos en el mundo, pero no existe ningún cruce de palabras entre ellos .

Y qué bueno, porque en la cordialidad en que trabajan uno y otro, hay distancias y respeto si se le quiere ver así, pero no sumisión ni mucho menos temor.

Son “clickbait”, anécdotas falsas y sensacionalistas para llamar la atención y conseguir likes de cualquier manera, mintiendo incluso y dejando en mal a personajes de talla mundial.

Es por eso que se sigue recomendando a todos los que tengan alguna duda sobre algo que ocurrió o que se inventó en tal o cual parte, se consulte en Grok. Ahí sacan de la duda a cualquiera y por sobre cualquier tema.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, se expuso a la crítica mundial cuando anunció la inversión de un billón de pesos por parte de Nvidia que levantará su data center más grande del mundo.

Es que, Nvidia salió pronto a aclarar que no hará tal inversión, aunque se dice que otros corporativos digitales en el mundo están haciendo una inversión similar en aquella entidad.

O sea, cómo. No le entiendo, primero hicieron el gran anuncio y luego la gran aclaración, pero…resulta que sí se está invirtiendo un billón de pesos en instalaciones para un gran data center.

Esto es, que no es cierto lo de Nvidia, pero de la inversión sí, por lo que la norteña entidad está camino a convertirse en el gran referente digital del mundo, algo parecido a Silicon Valley. Orale.

Momento para preguntar qué pasó con el Data Center que se anunció para Durango y que, según los enterados, está enrutado en vías de realización, sin poder hablar de inversiones como sí hizo Samuel García, que quedó como un verdadero tontito, pero poquito, porque resulta que la inversión sí está llegando y está fijada en el famoso billón de pesos.

Estamos en la recta final del 2025 y, junto con los días festivos llega a Durango una plaga de zánganos de esos que quitan los calcetines sin desabrochar los zapatos.

Las sinvergüenzadas que traen para “trabajar” incluyen toda suerte de boberías y hasta “grandes premios” que usted se puede sacar sin haber comprado boleto.

Abundan las llamadas en las que le aseguran a usted que “resultó escogido al azar…” en la rifa de un auto último modelo, de paquete y sin haber pecado, y que solo les proporcione su número de tarjeta para darle más indicaciones.

Otros, entre los más socorridos, están los de los parientes que estaban llegando a la casa cuando fueron sorprendidos por una volanta policíaca y necesitan urgentemente 25 mil pesos que, “a más tardar se los regreso mañana tía…”, los otros de qu pertenecen a tal célula que han tomado control de la plaza y que rquieren de inmediato una módica aportación para seguir su lucha, mil o quinientos pesos que sean, pero no caen mál.

Las piramides, telares y otras engañifas que le aseguran a usted muchos miles de pesos casi casi sin despeinarse.

Otros salen con el cuento que tienen a su hija y que si no paga, la van a despedazar.

Son cuestiones que por lógica o por sentido común debe uno razonar. No espero ningún sobrino, tampoco o tío, nunca coompré boleto para la rifa, cómo que gané, o aquello de que el banco te escogio al azar.

Ponganse truchas, una mano atrás y otra adelante, pero que no los sorprendan y aunque le adviertan que no platique a nadie, comuníquelo de inmediato a los suyos para buscar una salida en conjunto y dejar a los ratones de dos patas chiflando en la loma.