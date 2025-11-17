45 PEREGRINOS MUERTOS TRAS CHOQUE ENTRE AUTOBÚS Y PIPA DE COMBUSTIBLE

Contacto Hoy | Internacional

Un devastador accidente carretero ocurrido la madrugada de este lunes dejó al menos 45 peregrinos muertos, luego de que el autobús en el que viajaban se estrelló contra un camión cisterna cargado con combustible y posteriormente se incendiara. El siniestro ocurrió en una carretera cercana a la ciudad santa de Medina.

De acuerdo con reportes preliminares, el autobús trasladaba a decenas de peregrinos que regresaban de realizar la Umrah en La Meca. La mayor parte de los pasajeros dormía al momento del impacto, lo que complicó cualquier intento de evacuación cuando el vehículo comenzó a arder.

El choque provocó un incendio de gran magnitud que consumió por completo la unidad en cuestión de minutos. Sólo una persona habría sobrevivido, según fuentes internacionales, y se encuentra en estado crítico.

Las primeras identificaciones apuntan a que la mayoría de los fallecidos son ciudadanos de la India, particularmente de Hyderabad y del estado de Telangana. Algunos viajaban en grupos familiares; se reporta incluso el caso de una familia de siete personas, de las cuales solo un integrante sobrevivió.

Autoridades indias informaron que han activado líneas de emergencia para apoyar a los familiares y coordinar la repatriación de cuerpos.

Hasta el momento, Arabia Saudita no ha ofrecido un informe oficial conclusivo sobre las causas del accidente. Entre las líneas que se analizan están:

Exceso de velocidad o error humano. Fallas mecánicas en alguno de los vehículos. Condiciones de visibilidad o de la carretera. Verificación del estatus legal del autobús y la empresa transportista.

Equipos forenses trabajan en la identificación de los cuerpos, muchos de los cuales quedaron irreconocibles por la intensidad del fuego.