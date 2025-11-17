Durango inaugura oficialmente la temporada de danzas

42 grupos participan en la apertura guadalupana

Durango, Dgo.—

Con la participación confirmada de 42 grupos de danzantes, este domingo se llevó a cabo la inauguración oficial de la temporada de danzas en Durango, un arranque tradicional que marca el inicio de las festividades guadalupanas en la capital.

Desde temprana hora comenzaron a reunirse los contingentes en la avenida Factor, detrás de la Unidad Administrativa “Gral. Guadalupe Victoria”, punto habitual de partida para la peregrinación que avanza rumbo al Santuario de la Virgen de Guadalupe.

La jornada incluyó dos presentaciones oficiales: la primera a las 9:30 de la mañana y la segunda programada para las 17:30 horas, ambas encabezadas por decenas de grupos de matachines y compañías tradicionales que año con año dan vida a estas celebraciones.

Los danzantes, con sus trajes coloridos, penachos, máscaras, tambores y sonajas, realizaron el recorrido como parte de una ceremonia que simboliza la bendición y arranque formal de las actividades religiosas y culturales que se desarrollan durante las semanas previas al 12 de diciembre.

Autoridades culturales han destacado que Durango mantiene una fuerte presencia de agrupaciones de danza tradicional —tanto matachines como compañías folklóricas— que mantienen viva la tradición a través de presentaciones, certámenes y participación en festividades comunitarias.

Con esta inauguración, Durango abre un periodo en el que miles de fieles, peregrinaciones y grupos culturales se preparan para las celebraciones guadalupanas, uno de los momentos de mayor identidad y cohesión social para la comunidad.