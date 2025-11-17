Ex secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio murió asesinado este lunes

Gómez Palacio, Dgo.

Fue ejecutado afuera de su domicilio del municipio de Gómez Palacio el ex Secretario del Ayuntamiento de dicha demarcación, el priista José Ángel Mascorro Muñoz.

Según la información preliminar, salía de su casa en la colonia Parque Hundido cuando se acercaron a su coche y le realizaron al menos 10 disparos.

Vecinos llamaron al número de emergencias, pero cuando llegaron paramédicos, ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo de Mascorro quedó a bordo de un automóvil Kia Forte modelo 2019, en el cual salió de su casa y lo interceptaron justo al exterior.

El ahora occiso ocupó el cargo de Secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio durante la gestión de Leticia Herrera Ale, que fue alcaldesa en el periodo 2022 – 2025.