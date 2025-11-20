Amanecer gélido en Guanaceví: Laguna Seca amanece cubierta por el hielo

Guanaceví, Dgo. – Un amanecer completamente gélido sorprendió este jueves a habitantes del municipio de Guanaceví, donde las bajas temperaturas dejaron postales invernales que ya circulan en redes sociales.

En la localidad de Laguna Seca, las primeras horas del día mostraron vegetación, caminos y superficies cubiertas de escarcha, resultado directo del frente frío que afecta a la región serrana de Durango.

Las imágenes captadas esta mañana evidencian la intensidad del descenso térmico, que se estima llegó a varios grados bajo cero, condiciones típicas de esta zona montañosa pero que este año se han adelantado y se sienten con mayor fuerza.

Importante extremar precauciones, especialmente con adultos mayores, niñas y niños, así como evitar el uso de anafres o fogones dentro de espacios cerrados.

Se espera que durante las próximas 48 horas persistan las madrugadas heladas en toda la zona norte del estado, por lo que llaman a mantenerse atentos a los avisos oficiales.