El Gobierno de México exhorta a la población de Durango a protegerse del frío en las próximas 72 horas

Ciudad de México

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , ha emitido un comunicado urgente (Comunicado 223) para exhortar a la población del norte y noreste del país a mantenerse abrigada ante la aproximación de un nuevo frente frío.

Se espera que en las próximas 72 horas, un nuevo frente frío se aproxime al territorio nacional, lo que, en combinación con diversos sistemas meteorológicos, generará bajas temperaturas, lluvias y fuertes rachas de viento. Las autoridades hacen un llamado a protegerse de los cambios bruscos de temperatura.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN):

El frente frío número 15 continuará asociado con otros sistemas, previendo ambiente frío a muy frío, vientos muy fuertes a intensos, chubascos y lluvias fuertes en el norte y noreste de la República Mexicana.

Una línea seca y el ingreso de humedad provocarán fuertes rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes en el noreste del país.

Existe la posible formación de torbellinos y/o tornados en Coahuila y Chihuahua.

Se mantienen las condiciones para la presencia de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Canales de baja presión y el ingreso de humedad generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la Península de Yucatán. 🚨 Recomendaciones de la CNPC

La CNPC ha destacado las siguientes medidas de seguridad y prevención:

Abrigo: Abrigarse por capas y proteger especialmente a niñas, niños y personas mayores.

Temperatura: Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Viento: Asegurar láminas, techos ligeros y objetos que puedan ser levantados por el viento.

Manejo: Conducir con precaución en zonas con niebla, nieve o pavimento mojado.

Inundaciones: No cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas.

Información: Mantenerse informado a través de los medios oficiales de CNPC MX. El Gobierno de México, a través de sus instituciones, mantiene el monitoreo de los fenómenos meteorológicos para la salvaguarda de la población y sus bienes