Fátima Bosch es Miss Universo: México vuelve a brillar en el certamen internacional

“Una corona no me define” Yo soy Fátima Bosch, antes de estar aquí, y después de estar aquí seguiré siendo Fátima Bosch.

El mundo puso los ojos en México esta noche luego de que Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025, fuera coronada como ganadora absoluta del certamen, convirtiéndose en una de las victorias más celebradas de los últimos años y marcando un hito para la belleza mexicana en el escenario internacional.

La joven mexicana superó una de las competencias más reñidas en la historia reciente del certamen, imponiéndose con su carisma, seguridad, dominio escénico y un mensaje social contundente que conectó con millones alrededor del planeta.