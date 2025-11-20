Inauguran aula y equipamiento a la carrera de Inteligencia Artificial en el CECyTE 20 Dolores Hidalgo

Inversión de $1,420,000 para equipamiento de última generación y mobiliario especializado.

La presencia del coordinador nacional de ODEs de los CECyTEs, Iván Flores Benítez, quien reconoció el esfuerzo institucional y la sinergia con gobierno estatal.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTED) realizó la entrega oficial de un aula adicional y equipamiento de Inteligencia Artificial al Plantel CECyTE 20 Dolores Hidalgo, fortaleciendo así la infraestructura educativa destinada a la innovación tecnológica, con una inversión total de $1,420,000.00, el espacio fue dotado con computadoras de última generación y mobiliario especializado para el desarrollo de competencias digitales en el estudiantado, esta acción reafirma el compromiso institucional de brindar herramientas que potencien el aprendizaje, con ello, el plantel consolida su avance rumbo a una educación más moderna y competitiva.

Esta infraestructura y equipamiento permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para alumnos y docentes, el nuevo espacio se integra al proyecto de crecimiento y fortalecimiento de los planteles CECyTE en todo el estado, la obra refleja el interés institucional en atender las necesidades formativas de la comunidad educativa, representando un paso más hacia un entorno escolar digno y funcional.

En este importante evento se contó con la presencia del coordinador nacional de ODES de los CECyTE’s, Iván Flores Benítez, quien reconoció el esfuerzo y visión del colegio por impulsar la formación tecnológica, su participación resaltó la relevancia del trabajo coordinado entre instancias nacionales y estatales, Flores Benítez destacó que el fortalecimiento de los espacios educativos favorece el desarrollo integral, también reiteró la importancia de promover entornos de aprendizaje innovadores y acordes a las nuevas tendencias, su visita marca un respaldo significativo al avance del Colegio.

Finalmente, el director general Cuauhtémoc Armas Enríquez reconoció el apoyo del gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, por su impulso constante a la educación y al CECyTED, subrayó que la visión del mandatario ha permitido consolidar proyectos estratégicos en favor de la juventud duranguense, agradeció la confianza otorgada para seguir transformando a los 70 planteles que se encuentran en todo el estado. Asimismo, reiteró el compromiso institucional de continuar trabajando por una educación técnica de excelencia, con estas acciones, el CECyTED reafirma su liderazgo en formación tecnológica a nivel estatal, posicionándonos como el mejor subsistema educativo también a nivel nacional