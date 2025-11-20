Inspectores quieren acabar con globeros

Les impiden trabajar porque “afean” el Centro Histórico

Un grupo de comerciantes de globos se manifestó este miércoles en el Cabildo de Durango para denunciar lo que consideran hostigamiento constante por parte de Inspectores Municipales, quienes les han decomisado mercancía y aplicado multas “excesivas” por cualquier motivo.

Aseguran que los sancionan hasta por “hacer que la plaza se vea fea”, de acuerdo con los afectados, las autoridades les han negado el permiso para trabajar bajo el argumento de que la presencia de globos en las plazas públicas “afecta la imagen urbana”.

Sin embargo, señalan que ese criterio es arbitrario y discriminatorio, pues su actividad forma parte de la vida cotidiana y la tradición de estos espacios.

“Solo queremos trabajar. No venimos a dañar a nadie; vendemos globos para mantener a nuestras familias”, expresaron durante la manifestación.

Los comerciantes aseguran que Inspectores Municipales les quitan sus productos sin previo aviso y, en ocasiones, aplican sanciones económicas que superan por mucho lo que pueden obtener en un día de venta.

Algunos incluso relataron que se les exige retirarse sin opción de reubicación, aun cuando han intentado regularizarse.

Los vendedores pidieron la intervención de las autoridades para frenar estas prácticas y abrir mesas de diálogo, a fin de encontrar soluciones que permitan su permanencia en espacios públicos sin criminalizarlos.

Subrayan que el comercio de globos es parte del color, la tradición y la alegría de las plazas, especialmente para las niñas y niños que acuden a ellas.