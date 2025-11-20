Reportan robo de frijol en zona rural

Productores piden fortalecer vigilancia para evitar esta situación

Por: Martha Medina

Productores de la zona rural dieron a conocer que han sido víctimas de robo de frijol, por lo que piden que se fortalezca la vigilancia para evitar esta situación.

La Junta Municipal del poblado Ignacio Rayón dio a conocer este caso en redes sociales, donde denuncia el robo de frijol en esta comunidad, tema que debe atenderse con una mayor presencia de la fuerza pública en el medio rural para evitar que continúe este problema.

Se mencionó que los productores presentarían la denuncia correspondiente ante las autoridades, además solicitaron que se fortalezca la presencia de la fuerza pública en la zona para evitar mayores afectaciones.

Autoridades locales invitaron a los agricultores que hagan las denuncias conducentes “con el objetivo de darle seguimiento, pues evidentemente el frijol se convierte en un producto preciado, ante la posibilidad de recibirlo o venderlo a un mejor precio, lo cual puede generar este tipo de actividades”.

Añadieron que se considera necesario reforzar a los elementos de seguridad pública para que acudan a las zonas donde se presentaron los casos mencionados, además de darle seguimiento a cada tema que se pueda presentar en relación con el tema en el municipio.