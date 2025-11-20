Se recupera hábito de la lectura en Durango

El 80% de la población alfabeta lee al menos un libro por año

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) presentó los resultados del Módulo sobre Lectura (molec) 2025, que tiene como objetivo generar información estadística a nivel nacional sobre el comportamiento lector de la población en el país.

El molec explora la lectura de los siguientes materiales: libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de Internet, foros o blogs. También identifica la lectura en redes sociales e indaga sobre las razones de la no lectura.

Dichos resultados muestran que, en 2025, 8 de cada 10 personas alfabetas de 12 años y más, a nivel nacional, leyeron al menos uno de los cinco materiales de lectura molec, y 2 de cada 10 fue no lectora de materiales molec. Al distinguir según sexo, el comportamiento fue que solo el 78.4% de mujeres y el 79.8% de hombres leen algún tipo de contenido.

Según el tipo de materiales, del total de población alfabeta de 12 años y más, 62.5% leyó libros en los últimos 12 meses; 45.7% declaró leer páginas de internet, foros o blogs; 29.6% leyó revistas en los últimos tres meses; 24.8% leyó periódicos en la última semana y 20.9% señaló leer historietas, cómics o mangas.

Según sexo, el tipo de material de lectura fue similar, excepto en la lectura de internet y de periódicos. 6 de cada 10 personas alfabetas en ambos sexos reportaron leer libros. Las proporciones también fueron idénticas para revistas (3 de cada 10) e historietas, cómics o mangas (2 de cada 10). La diferencia se obtuvo en páginas de internet, foros o blogs, que leyeron 5 de cada 10 hombres por 4 de cada 10 mujeres. La lectura de periódicos fue referida por 3 de cada 10 hombres y 2 de cada 10 mujeres.

Por grupos de edad, la población de 12 a 24 años presentó el mayor porcentaje

de personas lectoras molec, con 89.1 por ciento. Siguieron los grupos de 25 a 39 años

y 40 a 59 años, que tuvieron 85.7 y 74.2%, respectivamente.

Para el grupo con menor nivel educativo (personas alfabetas con educación básica incompleta), 66.2% reportó la lectura de algún material. En contraparte, 93.8% de las personas con algún grado aprobado en educación superior leyó alguno de estos materiales.

Del total de población lectora de 12 años y más, 79% leyó algún libro: 80.4% de mujeres y 77.5% de hombres. Según edad, los grupos de 12 a 24 y 25 a 39 años tuvieron un porcentaje superior a 80% de lectoras(es) de libros. La población con estudios de nivel superior reportó la lectura de libros en 88.9 por ciento.

Los tipos de libros más leídos por las mujeres fueron literatura (48.3%) y autoayuda

(46.1%); para los hombres, los específicos de alguna materia (39%) y de autoayuda

(37.9%).

En relación con el motivo de lectura, 7 de cada 10 personas lectoras de libros declararon leer libros por gusto y 3 de cada 10 por necesidad. Respecto al formato, 81.3% de las y los lectores leyó libros impresos; el porcentaje fue más alto entre las mujeres (85.3%) que entre los hombres (76.7%). Asimismo, 33.3% de la población leyó en formato digital.

En cuanto a la forma de adquisición de libros, 38% de las personas lectoras obtuvo el material regalado o prestado. Siguieron la compra de material nuevo (33%) y la descarga gratuita (23%).

De la población lectora 38.8% de mujeres y 35.8% de hombres leyeron revistas en los últimos tres meses. Por grupos de edad, 42.8% de personas de 25 a 39 años se inclinó por este tipo de lectura. Siguieron los grupos de 40 a 59 años (39.2%) y de 60 años y más (37.6%).

Respecto a periódicos, 27.4% de las mujeres y 35.8% de los hombres leyeron alguno

la última semana. El 56% leyó en formato digital y 45.5% en formato impreso. El rango

de edad con mayor porcentaje de lectura de este material fue de 25 a 39 años, con

37.1 por ciento.

De las 103.9 millones de personas alfabetas de 12 años y más, 8 de cada 10 personas declararon leer redes sociales (Facebook, WhatsApp, X, entre otras). El mayor porcentaje de personas alfabetas lectoras de redes sociales lo obtuvo el grupo de 25 a 39 años, con 92.1% y el menor, el de 60 años y más con 52.7%.

Por otra parte, de las 83.5 millones de personas lectoras de redes, 83.8% leyó redes sociales y algún otro tipo de material molec, el restante 16.2 % solo leyó redes sociales. Según sexo, 17.5% de mujeres y 14.8% de hombres leyeron únicamente en redes sociales.

Respecto a las personas no lectoras, 20.9% de la población alfabeta declaró que no leyó alguno de los materiales. Al observar según el sexo, 21.6% de mujeres y 20.2% de hombres presentaron esta condición.

De la población no lectora 34.6% declaró que el motivo principal para la no lectura fue por falta de interés, motivación o gusto por la lectura. Siguieron no tener tiempo y problemas de salud, con 32.4 y 16.4%, respectivamente.