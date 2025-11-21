Casi 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia sexual o de pareja

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios de la ONU publicaron un informe que revela que casi una de cada tres mujeres (aproximadamente 840 millones en todo el mundo) ha sufrido violencia de pareja o sexual a lo largo de su vida, una cifra que apenas ha variado desde el año 2000.

“La violencia contra las mujeres es una de las injusticias más antiguas y generalizadas de la humanidad, y sin embargo, una de las menos combatidas”, indicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Según el documento, en los últimos 12 meses, 316 millones de mujeres (once por ciento de las mayores de 15 años) fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja.

El progreso en la reducción de la violencia de pareja ha sido dolorosamente lento, con un descenso anual de apenas el 0.2 por ciento en las últimas dos décadas.

Por primera vez, el informe incluye estimaciones nacionales y regionales de violencia sexual perpetrada por alguien que no es la pareja. Revela que 263 millones de mujeres han sufrido violencia sexual por parte de personas ajenas a su pareja desde los 15 años, una cifra que, según los expertos, está significativamente subestimada debido al estigma y al miedo.