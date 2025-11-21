+ No piensa renunciar el director del ITD

+ Seguirá pues la debacle para la institución

+ Explica De Anda en qué se gastan los ingresos

+ Estudiantes lo rechazan y acusan malos manejos

+ Excelente que frenen a motociclistas ruidosos

“Renunciar…? Si no tengo tu vergüenza…”

Anónimo

O sea que, aunque tengan razón los estudiantes, el director Guillermo de Anda no piensa renunciar, a pesar de la creciente ola de rechazos al interior y exterior del Instituto Tecnológico de Durango…..VERGÜENZA.- Las instalaciones de la primera institución de enseñanza técnica en el país, el ITD, seguirán cayéndose a pedazos y no habrá ninguna esperanza de que aquello se componga…..ALTO.- Estudiantes, ex directores y maestros se reunieron ayer con De Anda Rodríguez para demostrarle las deficiencias de la institución. Le gritaron muchas veces que renuncie y permita que alguien más venga a rescatar al lastimero Tecnológico, pero el señor director se creció al castigo y advirtió que no renunciará. Lo que advierte que la debacle por la que se desliza el ITD continuará no se sabe hasta dónde…..BILLETES.- Y luego, si no se quiere ir el doctor De Anda, pues que ponga orden, que reordene la escuela y la realinee a la pujanza académica por la que siempre avanzó, o de perdido que explique dónde ha quedado todo el dinero que ha recaudado la institución en incripciones durante los años que lo ha desdirigido, además de los recursos federales que ha recibido sin dilación bajo su directorado…..RUIDO.- No sabemos qué andan haciendo aquí varios investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya les habíamos comentado del tema, pero…ojalá y que esos sabuezos se den una vueltecita por el ITD para que aclaren dónde están los dineros que debieron aplicarse en las mejoras académicas…..PROYECTOS.- El ITD no puede seguir en las condiciones en que se encuentra. Alguien tiene que rescatarle del fracaso al que se dirige. Ojalá y se unieran los ex directores con los actuales directivos y el estudiantado para analizar el problema y buscar las vías de solución lo antes posible. No puede seguir cayéndose como literalmene ocurre. Hay muchos adoradores de la escuela guinda, que se parten hasta la espalda por defender a la escuela…..ACCIÓN.- En dónde están los ex directores que han salido del ITD y que han servido en otras escuelas técnicas del país con excelentes resultados. Ellos, si tantito me apuran, tienen la fórmula para hallar pronto la solución al conflicto, que de entrada parece avanzar hacia su extinción. Así de claro debe decirse, porque la academia está atada de manos, sin equipo, sin laboratorios, sin computadoras, etc., etc., y bajo esas condiciones ni los maestros pueden explicar sus clases, ni los estudiantes podrán captar la enseñanza. Aparte, varias de las carreras técnicas giran en torno a los laboratorios y equipo, y si no tienen, como ya vimos que no tienen, los profesores bordarán en el vacío y los estudiantes no aprenderán nada. Ahora sí, qué bajo ha caído el Instituto Tecnológico de Durango, y lo peor, parece que nadie se ha enterado, excepto los estudiantes que ya no saben a dónde ir a pedir auxilio…..CHOQUE.- Lo cierto es que en la reunión celebrada ayer en el interior del ITD, el director explicó dónde, cuándo y cuánto se gasta en el proceso, pero los estudiantes no aceptaron esa explicación y acusaron si no al director, a otras personas de hacer mal uso de los recursos, pero mientras son peras o son manzanas, el ITD sigue sin clases. Nada más eso nos faltaba, que también el ITD venga a sufrir de esta clase de plagas que parecen multiplicarse en casi todas las actividades del ser humano…..REACCIÓN.- Los médicos legistas coinciden en que la muerte de Paloma Nicole se debió a una tromboembolia pulmonar. Y luego? Qué sigue, o la muerte de esa jovencita quedará en el suspenso que la metieron desde hace varias semanas, suspenso que buscaría el olvido a la mayor brevedad, a pesar de que se tienen nombres y apellidos de los responsables….APROBADO.- Es buena la intención de silenciar a tanto motociclista ruidoso. Abren sus escapes y llevan por la ciudad un ruidajo infernal. Pasó, o debía pasar que esos ruidosos se lleven su escandalera a la sierra, pero que en la ciudad se comporten, porque hay niños, enfermos y gente de la tercera edad que no aguanta esas ocurrencias.

Saludos