Detuvieron a trailero que circulaba con placas de un camión robado 

Gómez Palacio, Dgo.

Un trailero fue detenido en el municipio de Gómez Palacio porque el camión que conducía portaba placas que pertenecen a un camión cuyo robo fue reportado a las autoridades hace más de 5 años.

El asegurado es Alejandro “N”, de 47 años de edad y originario de la ciudad de Zacatecas, cuyo arresto ocurrió en territorio de Gómez Palacio, en un punto de control y prevención ubicado en el ejido Manila.

El informe de las autoridades indica que agentes de la Policía Estatal hicieron una inspección de rutina al vehículo, un Freightliner Cascadia modelo 2023 con matrícula del orden federal.

Sin embargo, al revisar las placas, el sistema arrojó que estas pertenecen a un tractocamión robado el 10 de noviembre del año 2020 en la ciudad de México.

El trabajador dijo no saber nada de la irregularidad, pero aun así se le detuvo por protocolo y quedó a disposición del agente del Ministerio Público en lo que se deslindan responsabilidades.