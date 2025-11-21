Encuentran cuerpo putrefacto en un departamento

Durango, Dgo.

El cuerpo putrefacto de un adulto mayor fue localizado este viernes cerca del mediodía en el interior de un departamento ubicado en la zona oriente de la capital.

La víctima es hombre de unos 70 años de edad de nombre Mario Alberto Avalos Martínez, que aparentemente no tiene familia en Durango, pues la única referencia con la que cuentan sus vecinos, es la de un hijo que vive fuera del estado.

El hallazgo del señor Ávalos, ocurrió en un asentamiento denominado Cerrada Los Olivos, espacio privado ubicado junto a la avenida Enrique Carrola Antuna, cerca del fraccionamiento Real Victoria.

Según vecinos tenían alrededor de 10 días sin ver a la víctima y este viernes notaron olores fétidos, por lo que decidieron avisar a las autoridades.

Al entrar a su departamento, no solo lo encontraron inconsciente, si no ya han estado de putrefacción, pues aparentemente el deceso ocurrió hace varios días.

Tras el hallazgo se solicitó la presencia de la gente del Ministerio Público para los procedimientos de rigor. En una primera inspección no se observaron indicios de violencia.