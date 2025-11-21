Fallece niña de 2 años por deshidratación y desnutrición severa

Durango, Dgo.

Una lamentable tragedia ocurrió la madrugada de este viernes, cuando una niña de tan solo dos años de edad, identificada como Jimena Santillán Montiel, ingresó al Hospital Materno Infantil de Durango sin signos vitales debido a un severo cuadro de deshidratación y desnutrición.

El incidente fue reportado a la 1:00 horas a través del Centro regulador de urgencias médicas (CRUM)

Según el reporte, la menor era originaria de la comunidad de La Guajolota y falleció en el camino mientras era trasladada a la capital de Durango. La madre de la niña la acompañaba durante el trayecto.

El reporte médico indica que la menor padecía de desnutrición y deshidratación. La niña presentaba varias diarreas y, debido a los usos y costumbres de la región, había sido tratada con medicina alternativa en lugar de atención médica profesional.

La gravedad del estado de Jimena Santillán Montiel motivó el traslado de emergencia por una ambulancia a la ciudad de Durango. Se informó que el Hospital Regional del Mezquital no contaba con los recursos necesarios para atender la crítica situación de la menor.

Tras la confirmación del deceso en el Hospital Materno Infantil, elementos de seguridad se dirigieron al lugar para verificar el hecho.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo). En el Semefo se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de su fallecimiento.