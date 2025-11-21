Fátima Bosch pide a niñas latinas que luchen por sus sueños

Después de haber obtenido el triunfo en el certamen de Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch publicó un mensaje en sus redes sociales donde agradeció el apoyo de sus connacionales y también de personas de otras partes del mundo.

También se dirigió a todas las niñas latinas, a quienes pidió siempre creer en ellas mismas y en luchar por conseguir sus sueños.

“Me siento súper emocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo y de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración”.

“Yo sabía que en esa banda, en México, salía yo; tenia que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a todas las personas que pusieron su amor y su apoyo. Ya no era solamente salir por mí, sino por todas esas personas que merecen tener una voz y ser escuchadas. Esto es un sueño; creo que lo voy a asimilar mañana, porque ahorita solo estoy disfrutándolo”.

“A todas esas niñas latinas que se inspiran esta noche en mi historia, les diría que crean siempre en ustedes mismas, en la belleza de su alma, de su voz y de lo que son capaces de lograr. Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor”.

“Si un sueño llegó a su corazón, es porque tienen la capacidad de lograrlo. El camino no será fácil, habrá obstáculos, pero si trabajan duro, lo van a conseguir. Les mando todo mi amor y mucha buena vibra”.

