Joven mujer se quitó la vida en el fraccionamiento San José

Durango, Dgo.

Una joven que tenía su domicilio en el fraccionamiento San José fue encontrada muerta este jueves por la noche; fue su propia hermana quien la encontró ya sin signos vitales cuando fue a buscarla a su casa.

La fallecida fue identificada con las iniciales de M. M. P. M., de 25 años de edad, cuya defunción ocurrió en un domicilio ubicado en la calle San Andrés del mencionado asentamiento.

La información obtenida por las autoridades indica que la joven padecía una fuerte depresión que se recrudeció en las horas previas a su muerte, a partir de un conflicto de índole amoroso.

Esto derivó en una serie de mensajes de aparente despedida a otros miembros de su familia y, a eso de las 21:00 horas, ya nadie pudo contactarla, por lo que se solicitó apoyo de las autoridades cuando fueron a buscarla.

Por desgracia, al entrar a la vivienda la encontraron ya sin vida en el interior del baño, por lo que se notificó de inmediato a la autoridad ministerial.

La muerte de la joven se contabiliza como el suicidio 11 del mes de noviembre y la muerte 129 en lo que va del año 2025.