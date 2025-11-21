Jovencito perdió la vida tras caer de su motocicleta y golpearse la cabeza

Durango, Dgo.

Un adolescente murió el jueves por la noche al ser víctima de un hecho de tránsito cuando iba a bordo de una motocicleta; el hecho de tránsito ocurrió en el municipio de San Juan del Río.

El fallecido fue identificado como Tadeo de Jesús Piedra González, de 17 años de edad, quien sufrió el percance en el transcurso del jueves 20 de noviembre.

De acuerdo a la información disponible, los hechos ocurrieron cuando el muchacho iba a bordo de su motocicleta por la vialidad que une a la carretera Durango – Parral con la cabecera municipal.

En una curva perdió el control y cayó justo en el puente ubicado frente a la Universidad Tecnológica, lo que le causó lesiones graves en la región craneal.

De inmediato lo llevaron al Hospital Integral, pero por su gravedad lo derivaron al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, donde unas tres horas después de su ingreso perdió los signos vitales.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo del cuerpo de la víctima para la realización de la necropsia de ley.