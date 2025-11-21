Necesarios vivienda digna y servicios básicos en Durango

Ante el anuncio de nuevas inversiones en Durango, es necesario que esta ciudad esté preparada para responder a las necesidades que se generarán, como es el contar con vivienda digna, servicios básicos, cultura, transporte y facilidades para las personas que trabajarán con las nuevas empresas cuenten con un sitio dónde vivir, señaló la regidora Gloria Arreola.

“Sabemos que hay empresas asiáticas que vendrán a Durango, que traerán más dinero, pero también tendrán requerimientos como vivienda digna, que se pueda ofrecer a las personas que vendrán a capacitarse y trabajar aquí”, dijo la regidora, al indicar que el objetivo es que las familias puedan acceder a un mejor patrimonio, como es una casa digna, con servicios básicos, acceso a la cultura, al transporte y otras facilidades que ayudarán a que las empresas se queden, perduren y crezcan.

Recordó que existen varios programas en este renglón, tanto federales como estatales y municipales, que apoyan al sector trabajador de las empresas, de ahí la importancia de impulsar una vivienda bien hecha, digna, bien construida, “que no sean viviendas donde sólo quepa una persona y una cama”, recalcó.

Añadió que se han visto casos de fraccionamientos que no se debieron aprobar en cabildos anteriores, por lo cual se cuidará que a través de la Comisión de Acción Territorial y Vivienda del Cabildo se revisen los dictámenes que deben presentarse para construir un fraccionamiento o conglomerado de viviendas, para que estén en la mejor disposición para que la mayor inversión de una familia, que es su patrimonio, no se convierta después en una tragedia durante la temporada de lluvias, cuando en ocasiones no sólo se daña la casa, sino también los enseres, para pedir que las viviendas no estén en la periferia, sino en esta ciudad, no en sitios donde no tienen servicios, transporte ni acceso a cultura, además de que las personas están lejos de sus familiares.