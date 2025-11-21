Presidenta Sheinbaum lanza SABERESMX

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2025.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó hoy la plataforma nacional gratuita SaberesMx, una herramienta diseñada para democratizar el acceso al conocimiento e impulsar la educación integral para toda la vida. La plataforma ofrece cursos certificados por universidades públicas y la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno de México, y está disponible a partir de hoy.

En la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la Presidenta Sheinbaum destacó que SaberesMx busca ofrecer certificación pública y gratuita a través de “microcredenciales” o cursos.

“Con SaberesMx, el objetivo es que tengas tu certificación en distintas, le llaman, microcredenciales gratuitas. Claro, es un curso que tienes que ir pasando, tus exámenes y lo que tengas que hacer para poder tener tu certificación”, puntualizó.

El objetivo es contrarrestar la tendencia actual donde la mayoría de las certificaciones requiere un pago para obtenerlas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, resaltó que SaberesMX flexibiliza y extiende el derecho a la educación a través de la tecnología. Se estima que la plataforma tiene el potencial de llegar a 10.3 millones de personas que no concluyeron su Educación Superior, así como a 183 mil 324 ingenieros con carrera trunca. Este esfuerzo complementa la meta de cobertura de 55 por ciento en espacios físicos de la Educación Superior.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que esta herramienta transforma el paradigma de la Educación Superior en el país y pone a México a la vanguardia, sin precedentes a nivel mundial.

El proceso para acceder a los cursos es el siguiente:

Ingresar con una cuenta Llave MX en la página saberes.gob.mx. Consultar el catálogo de cursos. Inscribirse en un curso e iniciar el aprendizaje.

El curso inaugural de la plataforma es “SanaMente LibreMente: jóvenes por la paz y contra las adicciones”.

Fue diseñado por más de 70 especialistas.

Está dirigido a 5.5 millones de estudiantes.

Cuenta con más de 70 actividades pedagógicas interactivas (videos, infografías, foros, etc.).

Tiene una duración de 16 horas.

Al finalizar, los estudiantes recibirán una constancia con validez y reconocimiento oficial.

Entre las primeras universidades enlazadas a SaberesMx se encuentran la UNAM, la UnADM, el TecNM, el IPN, la UABC, la UdeG, la BUAP, y la Arizona State University (ASU). La iniciativa también cuenta con la colaboración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), @prende.mx de la SEP, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Open Academy de Santander.



