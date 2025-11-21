Sujeto se robó un 24 (de frijoles) en la colonia Hipódromo

Durango, Dgo.

Un sujeto desconocido consumó un atípico robo en la colonia Hipódromo, pues logró apoderarse de “un 24”, pero no de cervezas, sino de frijoles; el ilícito quedó grabado en video.

Los hechos ocurrieron al exterior de una tortillería ubicada en la avenida Enrique Carrola Antuna, cerca del cruce con la calle Mapimí.

En ese lugar, trabajadores de una tortillería habían colocado una reja con 24 litros de frijoles en una reja y, en una distracción, el sujeto se la llevó consigo.

En el video, se aprecia como el individuo cruza la avenida y los coloca en un automóvil, pero instantes después los saca del coche y se los lleva caminando, logrando el escape a través de una calle del fraccionamiento Canelas.

Según el afectado, al darse cuenta del robo realizó un recorrido por los alrededores, pero no logró la localización del ladrón; la policía fue solicitada, pero tampoco se encontró al delincuente, por lo que se recomendó denunciar el caso.