Trasladan al Altiplano a Presunto Autor Intelectual del Homicidio del Alcalde Carlos Manzo

En un operativo de alta seguridad, Jorge Armando “N”, identificado con el alias de “El Licenciado”, fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1, conocido como el Penal del Altiplano.

El traslado se realizó esta mañana en un vehículo blindado y bajo una estricta escolta de personal de seguridad federal.

“El Licenciado”, presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha sido señalado por las autoridades como una de las figuras clave en la planeación y coordinación del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Específicamente, los delitos que se le imputan son homicidio calificado y lesiones calificadas.

De acuerdo con la información documentada por autoridades federales y estatales, Jorge Armando “N” ejercía un papel de mando dentro del grupo criminal que opera en la región de Uruapan.

El análisis de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indica que “El Licenciado” presuntamente emitía instrucciones directas a los participantes del ataque perpetrado contra el alcalde Manzo. El atentado ocurrió el pasado 1 de noviembre, durante un evento público con motivo del Día de Muertos.

“El Licenciado” queda ahora a disposición de las autoridades judiciales correspondientes en el penal federal de máxima seguridad para enfrentar su proceso.