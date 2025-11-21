Tres lesionados en el choque de una camioneta contra la barda de un OXXO

Durango, Dgo.

El impresionante choque de una camioneta cerrada contra una barda de una tienda de la cadena OXXO, ocurrido el jueves por la noche, dejó tres personas lesionadas, aunque no se ha informado de su gravedad.

La víctima de mayor consideración es Imelda Franchesca Quintero de 40 años, quien fue impactada junto con su puesto de comida, instalado al exterior del establecimiento comercial antes mencionado.

Édgar Omar, de 25 años y conductor del vehículo, así como su acompañante Édgar Eduardo, de la misma edad, también fueron atendidos por paramédicos.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 21 horas en Circuito Interior, justo al pasar la avenida Aranzazú, lugar en el que el conductor de una camioneta Dodge Durango perdió el control y se salió del camino.

La unidad motriz subió al estacionamiento de la tienda OXXO y golpeó contra la barda perimetral que divide a esta del edificio de departamentos contiguo, perteneciente al fraccionamiento Español.

Dada la fuerza del percance, se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia, que llegaron poco después para atender a las víctimas, que fueron llevadas a distintos hospitales.

De lo administrativo quedó a cargo el Departamento de Accidentes de la Policía Vial.