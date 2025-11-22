“Cariñosa” intentó chantajear a un militar después de brindarle “amor”

Durango, Dgo.

Una mujer dedicada a la venta de caricias fue detenida luego de su intento por chantajear al militar que contrató sus servicios; la fémina, frustrada, incluso arañó a su víctima, que pidió ayuda de la Policía.

La asegurada es una fémina de iniciales Y. O., quien tiene 22 años de edad y fue contratada por un hombre de 60 años, militar en activo.

El informe indica que cliente y mujer acordaron que él le pagaría los servicios correspondientes una vez que estos concluyeran, por lo que, al terminar, se dirigieron juntos a un cajero automático de la avenida 5 de Febrero.

La mujer entró con él y, cuando sacaba el monto acordado, le exigió un pago mayor, advirtiendo que de no darle más dinero, pagaría las consecuencias, aunque no fue del todo explícita.

El varón se negó y resistió las agresiones físicas de la fémina; momentos después, pasó por el lugar una patrulla y el afectado pidió apoyo a los oficiales, que procedieron a la detención de ella.

El afectado, sin embargo, declinó a denunciar penalmente, por lo que ella solo quedó sujeta a un arresto administrativo.