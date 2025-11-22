Dos muertos y 3 lesionados al volcar camioneta del INEGI

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Dos personas sin vida y tres lesionadas es el saldo de un accidente ocurrido este viernes por la tarde entre los municipios de Santiago Papasquiaro y Otáez.

Según la información preliminar, las víctimas son trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía qué realizaban tareas de campo en esa región.

Los datos obtenidos indican que las cinco personas iban a bordo de una camioneta oficial cuyo conductor perdió el control cerca de la localidad de Vascogil, perteneciente al municipio de Santiago Papasquiaro.

Al darse cuenta, autoridades de la región intervinieron y solicitaron a apoyo terrestre y aéreo, por lo que los trasladaron a cuatro sobrevivientes a una pista de la región.

Por desgracia, una habría muerto en camino a este lugar, mientras que otra quedó sin signos vitales en el sitio del percance.

Se espera que, en breve, se brinden más detalles acerca de lo ocurrido, así como datos de occisos y lesionados.