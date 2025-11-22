Evitó que le robaran la batería a la camioneta de su vecino

Durango, Dgo.

Un vecino del centro de la ciudad evitó que alguien a quien no conoce sufriera el robo de la batería de su camioneta; y es que al darse cuenta de la presencia del ladrón, logró que este huyera del lugar.

Los hechos ocurrieron de madrugada en la calle Paloma, cerca del cruce con Laureano Roncal, lugar en el que estaba estacionada una camioneta Chevrolet de la línea Trailblazer.

Un vecino de nombre Daniel, cuando aún descansaba, escuchó ruidos y se dio cuenta de que un individuo tenía abierto el cofre del vehículo y que, al parecer, intentaba llevarse el acumulador.

Ante ello decidió salir a la calle y, al verlo, el individuo en mención subió a toda prisa a un automóvil Nissan Tsuru, en el que se dio a la fuga, sin llevarse el bien material.

El testigo llamó al número de emergencias e indicó lo sucedido a policías, que aumentarán los recorridos en la zona para inhibir la presencia del delincuente.