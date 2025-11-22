Lo detuvieron por guardarse una barra de queso en su mochila

Durango, Dgo.

Un hombre de 44 años de edad fue detenido luego de un intento de robo en un centro comercial del centro de la ciudad; el implicado, intentó llevarse una barra de queso en su pequeña mochila, por lo que acabó arrestado.

La persona asegurada fue identificada con las iniciales S. B. R., de 44 años de edad, quien fue asegurado al exterior de la tienda Soriana de la avenida 20 de Noviembre.

Según el informe, el varón entró al establecimiento y, de manera sigilosa, tomó una barra de queso y la colocó en su pequeña mochila.

Sin embargo, la acción fue vista a través de las cámaras de seguridad, por lo que el personal de vigilancia mantuvo seguimiento a su conducta y, cuando intentó irse del lugar sin pagar, lo abordaron y pidieron apoyo policial.

Agentes policiacos confirmaron el robo, por lo que procedieron a su detención; sin embargo, ante la posibilidad de un atraco por necesidad, la parte afectada decidió no denunciar y todo quedó en un arresto administrativo.