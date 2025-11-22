Lo detuvieron por repartir abrazos a mujeres y hombres que no conocía

Durango, Dgo.

Un hombre de 70 años de edad fue detenido por hostigar a personas que no conocía, incluidas mujeres, a las que abrazó sin su consentimiento; el varón estaba en notoria condición de ebriedad.

El asegurado es A. R. R., de 70 años de edad, quien dijo ser originario de la localidad de Puentecillas, pero cuyo arresto ocurrió en el área de cantinas del Mercado Gómez Palacio.

Fueron agentes de la Policía Municipal quienes, al desalojar ese sector del centro de consumo, se encontraron con la incomodidad de varias personas, que señalaron al individuo de hacer contacto físico sin que esto fuera consentido.

Los oficiales lo abordaron y este, contrario a lo que estaba haciendo, reaccionó con insultos hacia ellos, por lo que procedieron a su arresto.

El varón fue esposado y subido a una patrulla, en la que lo trasladaron a las instalaciones de la Estación Norte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, donde el Juez Cívico le impuso una sanción.