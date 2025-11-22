Pensaron que se quería aventar del puente, pero solo cargaba su celular

Durango, Dgo.

Policías intervinieron ante la presencia sospechosa de un hombre que, durante varios minutos, permaneció reflexivo sobre el Puente de Analco; sin embargo, el varón no pretendía hacerse daño, contrario a lo interpretado por el personal de monitoreo.

Los hechos ocurrieron de madrugada y el involucrado es un hombre de nombre Arturo, quien tiene 41 años de edad y vive en el sur de la ciudad.

Fue el personal de monitoreo el que notó, a través de las cámaras de seguridad, que el varón se encontraba en el lugar mirando hacia el vacío, por lo que decidieron enviar agentes a verificar.

Los oficiales se entrevistaron con él y le preguntaron si se encontraba bien, así como el motivo de su estancia. Resultó, entonces, que estaba aprovechando la existencia de una conexión eléctrica para cargar su teléfono celular.

Ante ello, los oficiales siguieron con sus actividades, pues no hubo emergencia que atender.