Presidenta Sheinbaum inaugura estaciones de la Línea K del Tren Interoceánico

Chiapas, 21 de noviembre de 2025.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia de inauguración de estaciones correspondientes al tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico, un proyecto clave para la conectividad del Sureste mexicano.

En un evento que congregó a cientos de ciudadanos, la Jefa del Poder Ejecutivo realizó el corte del listón y develó las placas para reiniciar el servicio de tren de pasajeros en las estaciones de Tonalá y Arriaga, en Chiapas, así como en Chahuites, Juchitán e Ixtepec, en Oaxaca.

La Presidenta Sheinbaum anunció que, a partir de este sábado 22 de noviembre, la ruta extendida del Tren Interoceánico estará abierta para el uso de todas y todos los mexicanos, con nuevas conexiones disponibles.

“El día de hoy es el primer viaje que se hace de Tonalá, Chiapas hasta Ixtepec, Oaxaca. Mañana ya pueden usar el tren a Tonalá, a Salina Cruz, a Coatzacoalcos, hasta Palenque y vamos a seguir trabajando para que de Tonalá a Chiapas llegue hasta Ciudad Hidalgo, hasta Guatemala. Los queremos mucho,” destacó la mandataria.

El recorrido inaugural se realizó desde la estación Tonalá. Posteriormente, en la estación Arriaga, la Presidenta recorrió el Parque Lineal y confirmó que los usuarios podrán comprar su boleto y utilizar la ruta hasta Ixtepec, Oaxaca, y conectar con destinos como Salina Cruz, Coatzacoalcos y Palenque.

La mandataria informó que la obra continuará extendiéndose desde Tonalá hasta Ciudad Hidalgo, llegando a la frontera con Guatemala, pasando por Huixtla, donde se está construyendo un viaducto.

La Línea K está compuesta por tres tramos: el tramo 1 va de Ciudad Ixtepec a Tonalá, el tramo 2 de Tonalá a Huixtla, y el tramo 3 de Huixtla a Ciudad Hidalgo, además del tramo KA, de Los Toros a Puerto Chiapas.

Acompañada por los gobernadores de Chiapas, Eduardo Ramírez, y de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, así como miembros de su Gabinete, la Presidenta Sheinbaum reconoció la labor de la Secretaría de Marina (SEMAR) por hacer posible la rehabilitación y puesta en marcha del Tren Interoceánico.