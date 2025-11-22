Se impactaron en un camión varado que no tenía luces

Durango, Dgo.

Un hombre hospitalizado y dos más con lesiones leves fue el resultado de un fuerte accidente ocurrido la noche del viernes en el Periférico de Durango; las víctimas, se impactaron en una camioneta contra un camión varado, sin luces ni señalamientos.

El automovilista involucrado es José Gallegos, de 31 años y vecino del fraccionamiento Hacienda de Tapias, quien es el conductor de la camioneta Ford Ecosport en la que sufrieron el percance.

Sus acompañantes se identificaron como Mario Luna Ortiz, de 21 años, y Eduardo Ledezma Díaz, de 25, habitantes del mismo asentamiento; este último fue el hospitalizado, aunque se le reportó estable.

Los hechos ocurrieron a eso de las 21:00 horas del sábado, cuando las víctimas circulaban a la altura del poblado El Nayar y no se percataron de la presencia de un camión de carga sin señalamientos.

José alcanzó a dar un volantazo que evitó el golpe de lleno, pero perdieron el control y alcanzaron a chocarlo, para enseguida impactar contra la valla de contención.

Tras el siniestro, acudieron al lugar elementos de apoyo vial y personal de la Cruz Roja Mexicana; tras la valoración, solo Eduardo requirió atención extra y fue llevado al Hospital General 450.