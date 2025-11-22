Siete días de grilla

México será paralizado este lunes 24 de frontera a frontera y del Oceano Pacífico al Golfo de Mexico por transportistas y agricultores que exigen seguridad a su productividad.

La inédita unión entre choferes y campesinos han coincidido, tal vez sin proponérselo, para pedir a la federación detener ya, la inseguridad en carreteras unos y mejores precios a los granos, los otros.

Será un movimiento que repercutirá enormidades en la economía nacional, dado que también cerrarán las aduanas, de modo que nadie podrá entrar o salir del país.

Transportistas y campesinos han pedido públicamente a la gente que se entere de lo que pasará el lunes siguiente a fin de evitar consecuencias lamentables, que ya de por sí son preocupantes, porque una buena parte del movimiento económico se detendrá ese día.

Las pérdidas serán incalculables para todos los mexicanos, dado que la inamovilidad de los bienes y mercaderías ocasionarán escasez en distinos sectores que a su vez empujarán precios más altos generalizados, toda vez que muchos productos nacionales o internacionales no llegarán a su destino, pero el problema de las extorsiones y asaltos sigue en crecimiento antes que en desaparecer. No podremos importar, pero tampoco exportar, de modo que la afectación también será inédita.

…

Hartos de que cualquier mozalbete frene su marcha y su compromiso de entrega a los transportistas, y de que cualquier hijo de vecino los maltrate sin ninguna justificación, transportistas y agricultores vienen con todo.

Lo bueno dentro de todo lo malo, es que se está avisando a todo mundo para que se abstenga de utilizar carreteras y planee ir o venir a los Estados Unidos o Guatemala y Centroamérica, porque las carreteras estarán bloqueadas con los grandes equipos de transporte.

Advertir que, ante la circunstancia, la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a su equipo de seguridad conformado por la Secretaria de Seguridad, Defensa Nacional y Marina que reaccione ante la amenaza.

Ha pedido a su secretario de seguridad Omar García Harfuch coordinar a las demás dependencias de la federación a fin de atender las causas del nunca visto moviminento que, sí será nacional y que tendrá una duración de 24 horas.

Es muy probable que antes del lunes, o quizá ese mismo día, el gobierno federal haya diseñado y preparado la reacción que están pidiendo transportistas y campesinos.

…

Los laguneros, particularmente los gomezpalatinos se han desepcionados de su alcaldesa Betzabé Martínez, primero por haberse propuesto varas tan altas y segundo por aumentarse el gasto casi al mil por ciento.

El cuento es largo, pero empezó el día que tomó dinero sucio para financiar su campaña a pesar de que dirigentes de su partido se lo prohibieron. Hoy, está atada de manos para combatir al hampa y desplegar mejores cosas para el pueblo.

No puede decir que no, porque se lo advirtieron desde el principio, que a la hora buena tendría que ratificar a distintos funcionarios, empezando por la policía y siguiendo con los inspectores.

Ella, a pesar de que ya había comprometido su administración, en campaña ofreció, como uno de sus principales ejes de acción: Terminar con la corrupción y echar a cuanto policía se atorara en la prueba del ácido.

No es exagerado decirles que doña Betzabé está tan comprometida con los verdaderos mandos de Gómez Palacio que, ni siquiera puede asomarse por las instalaciones de seguridad, mucho menos va a ordenarlos y exigirles honestidad. No manche…¡

Y ahora, lo que manejan tras bambalinas, que Betza (allá la llaman de otra forma, pero nosotros nos lo guardamos por la amistad que tenemos o tuvimos con ella), que de seis millones que gastó por año doña Leticia Herrera en el funcionamiento municipal, se lefue la mano y se disparó a casi cien millones de pesos, lo que precisa, que si Pitagoras no miente, se aumentó nada más y nada menos que 99.4 millones, como para construir un nuevo edificio y sacar a miles de seguidores de la jodidez.

…

Betzabé Martínez Arango no se anduvo con pequeñeses, se fue a lo grande, como alguna vez hizo el bien recordado Maximiliano Silerio Esparza, quizá pensando en un cochinito para una tercera campaña.

Silerio, recordemos, no es que haya hecho otro “cochinito” sino que usó el lema “Durango hacia la Grandeza”.

El problema es que la gente de Gómez Palacio está hablando y hablando fuerte, sobre todo en cosas de extorsiones, que ya trascendieron fronteras y que hanemproblemado a los gobiernos estatal y federal.

La desilusión que está despertando Martínez Arango es tan grande como para que el colectivo le haya quitado de un plumazo las posibilidades que tenía de la gubernatura al menos por Morena.

Ya quedó mal la alcaldesa y apenas empieza la administración. Todavía queda mucho tiempo, pero en unos cuantos días ya mostró el cobre y entendió ante su pueblo que no podrá hacer nada contra la corrupción y las trácalas que se hacen en todos los rincones municipales.

Y saben qué, que montados en gastos, lo que pasa en Gómez Palacio, pasa aquí desde agosto con la llegada al municipio de Toño Ochoa. Las causas, las mismas, querer acabar con la corrupción, pero sin consultarlo con los jefes.

…

Inconcebible, Enrique Alfaro, ex gobernador de Jalisco, quien después del quebradero y desconchinfle en que dejó al estado, es destapado como auxiliar técnico del equipo de futbol de España, Real Valladolid.

La sorpresa se agiganta en virtud de que Alfaro dejó cuentas pendientes en la administración jaliciense y, estando tan lejos, ni cómo cobrarle.

Es inverosimil comparar que de una gubernatura pase a ser chalán del cuerpo técnico del equipo español, sobre todo porque sus estudios futboleros los hizo tras la gubernatura, es decir, hace muy poco tiempo.

La relación de los amigos, claro, y quiza hasta de Movimiento Ciudadano, para que deje a su sucesor, Pablo Lemus, hacerle la lucha a la chamba y tratar de componer los estropicios.

…

No sabemos qué necesidad tenía Morena de meterse al concurso Miss Universo lo metieron con calzador y ahora todo mundo opina que el título de Fátima Bosh es espurio.

El mundo se ha volcado contra el certamen, ya de por sí desprestigiado en el que lo menos que le dicen a Fátima es “Miss Universo Espuria”.

No es una ofensa, desde luego, es solo poner bajo la duda el título que aseguran arregló el padre de la jovencia, quien habría negociado u ordenado a un juez saudita para que votara por Fátima. El mismo juzgador lo ha divulgado en los medios afirmando que no merece el título, que todo estuvo maiceado.

Mucho muy lamentable, porque por momentos llegamos a creer que era la belleza de la mexicana la que la hizo sobresalir de entre representantes de todo el mundo.

Y del padre de Fátima se asegura que es un distinguido militante de Morena que aprovechó sus amistades para sobrevalorar a Fátima. Qué lamentable…¡

…

Absolutamente de acuerdo en la intención de la presidenta Claudia Sheinbum de abrir escuelas o cursos para obtener títulos en base a conocimientos y/o capacidad intelectual de cada persona. Muchos verdaderos sabios nunca se titularon.

Y no se titularon por distintas causas, pero muchas veces la principal fue la pobreza que les impidió seguir asistiendo a la escuela.

No pocos, sin embargo, y en virtud de los infortunios siguieron aprendiendo en la vida y ahora saben mucho más que los titulados, ahí el lado bueno de los propósitos presidenciales.

Es más, para acabar pronto, el que escribe hubo de interrumpir su educación primaria cuando cursaba el cuarto año. Mediante un curso de cultura general logró terminar la educación básica sin ninguna objeción, pero esas oportunidades debían brindarse a todos. O mejor dicho ya se están brindando, de manera que córranle a tramitar su titulación en lo que más dominen.

…

Ayer una mujer cayó de su propia altura a la entrada de la clínica 1 del IMSS, pero lo importante no es la caída, sino el tiempo en que llegó un médico a preguntarle qué le sucedió. No manchen, en el IMSS no hubo un camillero, médico o enfermera que llamara al 911 para que fuera la Cruz Roja. Vaya humanidad del glorioso Seguro Social.