Vuelcan jóvenes al viajar por la carretera Durango – Parral; uno fue hospitalizado

El Oro, Dgo.

Tres jóvenes que viajaban a la zona norte del estado fueron víctimas de un aparatoso accidente de tránsito en la carretera Durango – Parral; dadas las lesiones que sufrió, uno de ellos fue hospitalizado.

La víctima, que fue ingresada al Hospital Integral de Santa María del Oro, es Héctor David Ávila Villarreal, de 18 años y habitante de la colonia Francisco Zarco.

Mientras que, ilesos, resultaron el conductor de la camioneta Toyota Hilux siniestrada, Alan Aparicio Flores, de 30 años, y Abel Hernández Valdez, de 18, también residentes de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 222 de la carretera ya mencionada, cuando el grupo iba a Santa María para pasar el fin de semana, pues serían parte de una convivencia.

Sin embargo, Alan perdió el control de la camioneta en una curva y la unidad dio varias volteretas hacia un barranco, por lo que se solicitó asistencia médica, brindada poco después por personal de la Secretaría de Salud.

Mientras que el personal médico trasladó a Héctor al hospital mencionado, de lo administrativo quedó a cargo la Guardia Nacional.