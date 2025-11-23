Bebita muere atropellada por su madre al salir de casa

Una tragedia sacudió a la colonia 150 Aniversario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde una menor de un año y nueve meses perdió la vida después de ser atropellada accidentalmente por su madre al intentar sacar su vehículo del domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor del mediodía del viernes, cuando la conductora, identificada como Nancy “N”, de 21 años, encendió su camioneta Mazda CX-9 con placas de Texas para salir a realizar un mandado. En ese momento, sin percatarse de que su hija se había colocado detrás del vehículo, la arrolló.

Servicios de emergencia acudieron al lugar; sin embargo, los paramédicos confirmaron que la niña ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Fiscalía estatal aseguraron la camioneta y detuvieron a la mujer como parte del protocolo de investigación. Minutos después, Nancy sufrió una crisis nerviosa, por lo que también recibió atención médica.

Las primeras indagatorias indican que la menor habría seguido a su madre al exterior de la vivienda sin que esta lo notara. La altura del vehículo y la estatura de la niña dificultaron su visibilidad desde el asiento del conductor.

