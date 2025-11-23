Joven de 24 años murió al chocar contra un tráiler que era remolcado

Nuevo Ideal, Dgo.

Un joven de 24 años de edad murió en la carretera Francisco Zarco al chocar contra la parte trasera de la pipa que era remolcada por un tractocamión.

El occiso es Jesús Mauricio Villalba Hernández, de 24 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en la localidad de La Campana, del municipio de Santiago Papasquiaro.

En tanto que el chofer aparentemente involucrado es José Benito P., de 62 años de edad, quien se fue del lugar de los hechos tras el percance, abandonando a la víctima del accidente.

Según el informe oficial, el incidente ocurrió en el kilómetro 77 de la mencionada vía de comunicación, en el tramo La Concha – Pinos Altos, cuando la víctima conducía un automóvil Chevrolet Malibú modelo 2003.

Ahí se dio el impacto en circunstancias que no han sido detalladas, lo que derivó en la destrucción del coche, en cuyo interior quedó prensado. Por desgracia, cuando llegaron las autoridades, ya había muerto.

De su cuerpo se hizo cargo el agente del Ministerio Público, que ya inició el proceso de investigación para deslindar responsabilidades