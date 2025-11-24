Accidentes colapsan Supercarretera a Mazatlán y causan cierres de varias horas

Concordia, Sin.

Un par de accidentes ocurridos en la Supercarretera Durango – Mazatlán, muy cerca uno del otro, colapsaron por varias horas la vía de comunicación, que al amanecer de este lunes, estaba cerrada.

El hecho más reciente se reportó a eso de las 03:00 horas de este lunes en el kilómetro 163 de la mencionada vía federal, en el túnel El Carrizo.

Ahí, se dio un choque múltiple que involucró a un total de tres tractocamiones, mismo que provocó el bloqueo total de la estructura, pero sin que de momento se tengan informes de lesionados graves.

Al momento de elaborar esta nota (10:00 horas), la carretera seguía cerrada por ese hecho de tránsito.

Antes, el domingo, se había dado otro percance a menos de un kilómetro de ahí, sobre el puente El Carrizo, lugar en el que un tractocamión volcó y se incendió al chocar contra la estructura mencionada.

El percance provocó el cierre de uno de los cuerpos de circulación durante varias horas, durante las cuales trabajaron para liberar la vía y revisar la estructura, con el fin de descartar daños significativos. En este hecho tampoco se reportaron personas lesionadas.