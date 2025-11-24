Camión de ruta arroyó a padre e hija en motocicleta

Durango, Dgo.

Un motociclista adulto y su hija edad escolar fueron hospitalizados tras un aparatoso hecho de tránsito ocurrido este lunes, en el que ambos acabaron debajo de un autobús de la ruta Jardines.

Las víctimas son Diego González Vargas, de 32 años de edad, y su hija Yadira, de 7 años, ambos con domicilio en la colonia Valle del Sur.

Mientras que el chofer involucrado en el percance es Agustín R., quien tiene su domicilio en la colonia Héctor Mayagoitia y operaba un autobús Mercedes Benz al momento del percance.

Los hechos ocurrieron en la esquina de Fray Diego de la Cadena y Volantín y, según testigos, se derivaron de una caída accidental del motociclista a bordo de una Itálilka, tras la cual el camionero no pudo evitar el atropellamiento.

La niña, con lesiones diversas, fue llevada de urgencia al Hospital del IMSS, mientras que el varón fue trasladado al Hospital General 450. Es ella la de mayor gravedad, pues sufrió, entre otras afectaciones, varias fracturas en la parte inferior de su cuerpo.

La atención médica fue brindada por personal de Protección Civil Municipal y Cruz Roja, mientras que agentes de la Policía Vial se hicieron cargo de la detención del chofer en lo que se deslindan responsabilidades.