Cerraron en este año, 4 empresas de jóvenes: CEJ

Carga Tributaria y bajas ventas, las causas

Durante este año, cerraron 4 empresas dirigidas por jóvenes, por factores que van desde la carga tributaria, el exceso de burocracia, así como las bajas ventas, señaló la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes, Karen Rivas, quien reconoció que también por estas razones, algunos emprendedores prefieren irse a la informalidad.

Puntualizó que “nos damos cuenta que la carga tributaria, el exceso de burocracia son los temas que más se les complican a los jóvenes empresarios, además de que las ventas son bajas, que es el segundo aspecto que preocupa”, dijo, al indicar que son muchos trámites e impuestos que pagar, además de las obligaciones que las empresas tienen con los trabajadores, lo que ha hecho difícil para muchas continuar con sus actividades.

“Todos somos empresas formales, todos pagamos seguro, impuestos, no deja de ser difícil”, indicó, en relación con los reportes de las cuatro empresas que cerraron, para indicar que se trata de factores que desaniman a quien busca iniciar un negocio, por lo cual el trabajo del Consejo está enfocado en los emprendedores, para enseñarles el camino de la formalidad.