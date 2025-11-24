Conductor ebrio destruyó una pollería con su camioneta

Durango, Dgo.

Un conductor aparentemente ebrio se impactó anoche contra un negocio de pollos asados ubicado en el primer cuadro de la ciudad; el varón resultó con algunas lesiones, aunque no de gravedad.

Aunque los datos del involucrado no han sido difundidos, se confirmó que manifestó dolor intenso en la región lumbar, por lo que una ambulancia lo llevó a un hospital.

Los hechos fueron reportados minutos antes de la medianoche cuando el conductor iba a bordo de una Honda Pilot por la avenida Cuauhtémoc, en dirección de norte a sur.

Al llegar al cruce con Isauro Venzor, se siguió recto y, tras pasar por encima del monumento a Cuauhtémoc, acabó contra la fachada de la pollería ubicada en esa esquina, que resultó con daños severos en su estructura.

Ante ello, además de la atención al conductor, se hizo una valoración del inmueble para descartar problemas tales como fuga de gas, lo que se descartó.

El incidente fue atendido por personal de la Dirección Municipal de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana y la Policía Vial.