Familia sobrevivió a un fuerte flamazo en la IV Centenario

Durango, Dgo.- Una familia que tiene su domicilio en la colonia IV Centenario sobrevivió aun fuerte flamazo, ocurrido durante la madrugada del domingo; en el hecho, por fortuna, nadie sufrió algún tipo de lesión.

El incidente ocurrió en la esquina de las calles 5 de Mayo y Bravo, del mencionado asentamiento del sur de la capital.

Según el informe del Cuerpo de Bomberos, el fuego se dio en un área utilizada como bodega, una recámara y un pequeño patio, todos ubicado en la segunda planta del inmueble.

AI, al inspeccionar, confirmaron las afectaciones aparentemente derivadas de daños en la instalación de un tanque de gas de 30 kilogramos, que fu extraído y retirado del lugar.

Además de las afectaciones a los espacios descritos, también resultaron dañadas una lavadora y un tejabán metálico.