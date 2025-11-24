Inicia cierre de carreteras en todo México; en Durango ya bloquean Durango–Gómez Palacio y Guadalupe Victoria y Durango- Vicente Guerrero

Durango, Dgo.— Desde la mañana de este sábado comenzó el cierre escalonado de carreteras en distintos puntos del país como parte de un mega–bloqueo nacional encabezado por transportistas, organizaciones campesinas y productores agropecuarios. Durango no es la excepción: ya se reportan cierres totales en los tramos Durango–Gómez Palacio y Guadalupe Victoria–Durango, Durango- Vicente Guerrero, afectando el tránsito en dos de las vías más importantes del estado.

Las movilizaciones forman parte de las acciones previas al paro nacional convocado para este lunes 24 de noviembre, cuando, según los propios manifestantes, “no habrá paso a nadie” en los principales accesos carreteros del país.

En la región de Los Llanos, particularmente en los municipios con mayor actividad agrícola, los productores de frijol confirmaron su participación en el paro. Señalaron que su protesta responde al desplome de precios, la falta de apoyos federales y el incremento de costos para la producción.

De acuerdo con representantes campesinos, este lunes 24 de noviembre a las 10:00 de la mañana realizarán una concentración masiva en la Plaza Municipal de su cabecera, desde donde se coordinarán bloqueos, marchas y puntos de presión programados para sumarse a la jornada nacional.

Organizaciones de traileros y operadores de carga pesada señalaron que las movilizaciones del lunes serán radicales.

En un mensaje difundido entre sus agrupaciones, advirtieron que, de no obtener respuesta del Gobierno Federal, “no habrá paso para nadie, ni vehículos particulares ni transporte comercial” en los principales corredores carreteros del país.

En Durango, los primeros cierres fueron reportados alrededor del mediodía del sábado, afectando:

• Carretera Durango–Gómez Palacio

• Carretera Guadalupe Victoria–Durango

Carretera Durango- Vicente Guerrero

Los transportistas indicaron que estos puntos permanecerán con flujo restringido o sin paso hasta nuevo aviso.