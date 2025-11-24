Revisarán en Durango que taxis de plataforma cumplan requisitos y paguen impuestos estatales

Durango, Dgo.— En los próximos días, el Gobierno del Estado intensificará las revisiones a los taxis de plataforma que operan en la capital y municipios con alta demanda, con el fin de verificar que cumplan con todos los requisitos legales, tanto en materia de seguridad como de contribuciones fiscales.

De acuerdo con autoridades del transporte, la supervisión responde al creciente número de vehículos que ofrecen servicio mediante aplicaciones pero no cuentan con la documentación obligatoria, lo que incluye seguro vigente para transporte público, placas adecuadas, permisos actualizados y revisión físico-mecánica.

Además de la parte operativa, el Gobierno estatal exigirá que los conductores y empresas de plataforma paguen los impuestos estatales correspondientes, entre ellos la contribución por prestación de servicio de transporte.

Actualmente, muchos operadores trabajan únicamente bajo el esquema fiscal federal o de plataforma digital, pero no cumplen con el registro estatal, lo que —según autoridades— representa una competencia desleal para el transporte tradicional y una pérdida de ingresos para el estado.

Permiso estatal para operar como transporte contratado a través de plataformas. Póliza de seguro vigente que cubra servicio público. Documentos del vehículo y conductor al día. Registro fiscal ante la Secretaría de Finanzas del Estado. Cumplimiento de lineamientos establecidos en la Ley de Movilidad.

La Secretaría de Movilidad advirtió que los operativos serán permanentes y que habrá sanciones administrativas y económicas para quienes continúen prestando servicio sin cumplir.

Las plataformas digitales han ganado terreno en los últimos años en Durango, especialmente en la capital, pero su crecimiento acelerado ha dejado rezagos en regulación, mismos que ahora la autoridad pretende corregir.